„Unglaublich dumme Aussagen“: Jetzt spricht der Trientner Bürgermeister zur Bärendebatte

„Der Wald ist kein fremdes Territorium für diese Bürger“

„Stadtbewohner sollten, bevor sie solche unglaublichen Dummheiten von sich geben, nachdenken“

Es sei traurig welche Kommentare man hören muss, auch nach diesem schrecklichen Vorfall in Caldes, sagt der Bürgermeister von Trient laut der Zeitung „l’Adige“: „Es gibt leider, auch nach diesem schrecklichen Vorfall, immer noch Kommentare von Bürgern, vor allem von Stadtbewohnern, die sagen: Ihr habt das Territorium des Bären betreten.“ Ganz nach dem Motto: Man dürfe sich also nicht wundern.„Das sind wirklich unglaublich dumme Aussagen“, so Ianeselli. „Denn wer auf dem Land lebt, auf den Bergen, für den ist der Wald nicht etwas Fremdes. Die Bergbewohner leben mitten in der Natur und der Wald gehört dazu. Der Wald ist kein fremdes Territorium für diese Bürger“, sagt der Trientner Bürgermeister.„Die Stadtbewohner sollten, bevor sie solche unglaublichen Dummheiten von sich geben, nachdenken was sie sagen und mehr Respekt für die Landbevölkerung und Bergbewohner aufbringen“, so Ianeselli. Wenn die Berglandwirtschaft Zukunft haben will, dann müsse etwas getan werden.