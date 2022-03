UNICEF-Chefin Russell appelliert an Putin

„Sie müssen diesen Krieg stoppen! Er ist furchtbar. Seine Auswirkungen auf Kinder sind inakzeptabel und abscheulich“, sagte Russell. Laut der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft sind seit Kriegsbeginn 112 Kinder ums Leben gekommen.140 Kinder seien verletzt worden, teilte die Behörde am Samstag auf Telegram mit. Russell sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Menschen an Ort und Stelle und die fliehenden Frauen und Kinder seien „vollkommen unschuldig“ und hätten mit dem Konflikt nichts zu tun. „Sie haben das nicht verdient.“Die US-Amerikanerin, seit Februar neu im Amt, war in dieser Woche von New York nach Deutschland gereist, um mit Vertretern der deutschen Regierung unter anderem über die Lage in der Ukraine zu beraten. Deutschland ist weltweit der zweitgrößte Geldgeber von UNICEF.Russell äußerte sich sehr besorgt über die Entwicklung in der Ukraine, wo die russischen Angriffe auch 3 Wochen nach Kriegsbeginn am 24. Februar weitergehen.148 Mitarbeiter von UNICEF seien noch im Land, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, berichtete Russell. Entlang der Fluchtrouten hat das Hilfswerk nach eigenen Angaben 26 Anlaufstellen, sogenannte „Blue Dots“, eingerichtet, um geflüchtete Menschen zu versorgen und bei bürokratischen Hürden zu vermitteln. Dabei gehe es auch darum, die Menschen zu registrieren, erklärte Russell.Die Hilfsorganisation achte darüber hinaus darauf, dass es nicht zu Menschenhandel und zur Mitnahme von Kindern durch Fremde komme.„Es handelt sich um den schnellsten Flüchtlingszustrom seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine große Herausforderung für die aufnehmenden Länder“, sagte Russell. Auch in Deutschland müsse man sich etwa die Frage stellen, wie und in welcher Sprache man die vielen Kinder und Jugendlichen unterrichten wolle.Sie habe in Gesprächen an der ukrainischen Grenze zu Rumänien öfter gehört, dass die Geflüchteten „bald wieder nach Hause“ wollten. Aber das sei erfahrungsgemäß nicht sehr realistisch, sagte Russell.Die UNICEF-Chefin erinnerte auch an die Lage von Kindern in anderen Krisengebieten wie Afghanistan und Jemen, die aktuell nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit stünden. In Afghanistan etwa gebe es aktuell eine „schreckliche humanitäre Krise“. Kinder drohten zu verhungern. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 2, 3 Monaten 95 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben werden“, sagte Russell.Ihre Organisation hat nach eigenen Angaben 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 190 Ländern – die meisten davon in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie in Krisengebieten.