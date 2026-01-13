Die UNO-Organisationen haben die Angaben des Ministeriums stets als verlässlich bezeichnet. Die Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Eine Anfrage beim israelischen Militär blieb zunächst ohne Ergebnis.<BR \/><BR \/>Es gehe vor allem um Luft- und Drohnenangriffe, sagt UNICEF-Sprecher James Elder, der sich im Gazastreifen aufhält. „Die Bombardierungen sind weniger geworden, aber sie haben nicht aufgehört“, sagt er. Manche Opfer seien auch durch Schüsse getroffen worden und einige wenige seien durch zuvor nicht explodierte Munition ums Leben gekommen. Er geht davon aus, dass die wahre Zahl der Getöteten noch höher liegt. UNICEF zähle nur die verifizierten Fälle.<h3>\r\n6 Kinder an Unterkühlung gestorben<\/h3>Zudem seien in diesem Winter bereits sechs Kinder an Unterkühlung gestorben, sagt Elder. Tausende Menschen harren wegen der weitreichenden Zerstörung bei eisiger Kälte und Regen in Zelten aus.<BR \/><BR \/>Elder berichtet auch von vielen Verletzten, darunter ein Neunjähriger, der nach seinen Angaben beim Feuerholzsuchen einen Luftangriff erlebte. In seinem Auge stecke nun ein Splitter, den die Ärzte mit den vorhandenen Mitteln vor Ort nicht entfernen könnten. Der Bub müsse wie rund 2.000 weitere Minderjährige dringend zur Behandlung ins Ausland gebracht werden.<BR \/><BR \/>Der Prozess, um für solche Ausreisen israelische Genehmigungen zu bekommen, ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bürokratisch sehr aufwendig. Zudem fehlten Aufnahmeplätze für die Verletzten in anderen Ländern.