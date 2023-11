UNO: 18 Millionen Ukrainer benötigen im Winter Hilfe

Durch die massiven Schäden an der kritischen Infrastruktur im Land sei der Zugang der Zivilbevölkerung zu Strom, Heizung, Wasserversorgung und Kommunikationsdiensten weiterhin beschränkt, erklärte Rajasingham unter Berufung auf UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Insgesamt rund 18 Millionen Menschen - 40 Prozent der ukrainischen Bevölkerung - seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Angesichts des im Winter erwarteten strengen Frosts sei die Lage „außergewöhnlich beunruhigend“.Besonders besorgniserregend sei die Lage der rund 4 Millionen Menschen in den russisch besetzten Gebieten der ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Das OCHA könne die Menschen dort „nicht in angemessenem Umfang erreichen“, sagte Rajasingham weiter.Der OCHA-Koordinationschef hob hervor, alle Kriegsparteien seien nach dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, „raschen und ungehinderten Zugang“ für die Lieferung von Hilfsgütern an Zivilisten in Not zu ermöglichen.