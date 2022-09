UNO-Experten informieren über Ukraine-Kriegsverbrechen

Die UNO-Untersuchungskommission zu Verbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine tritt am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) erstmals in Wien vor die Presse. Die vom Norweger Erik Møse angeführte Expertengruppe will in der UNO-City ihre Arbeit näher vorstellen, nicht aber deren Ergebnisse, wie die Vereinten Nationen im Vorfeld mitteilten. Diese sollen am 23. September mündlich dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf präsentiert werden.