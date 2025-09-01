Doch bevor die Autokolonnen tatsächlich in die unterirdische Röhre einfahren, gibt es bereits sichtbare Veränderungen für Autofahrer: Die Tiefgarage unter dem Waltherpark – mit rund 500 Bezahlparkplätzen – öffnet zwar erst Ende dieser oder Anfang kommender Woche, erreichbar ist sie dann ausschließlich über den neuen Tunnel. Wer sein Auto unter dem Waltherplatz abstellen will, muss ebenfalls in die Josef-Mayr-Nusser-Straße abbiegen: Dort liegen die neue Ein- und Ausfahrt hinter der ehemaligen Tankstelle am Verdiplatz. Der bisherige Zugang über die Bahnhofsallee ist Geschichte, auch die provisorische Ausfahrt direkt am Waltherplatz wird zurückgebaut.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207179_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n1.245 Stellplätze, ein Tunnel<\/h3>Der Walthertunnel gilt als zentrales Element der neuen Verkehrsarchitektur zwischen Verdiplatz, Bahnhof und Altstadt. Die knapp 400 Meter lange Röhre führt in zwei Tiefgaragen mit insgesamt 1.245 Stellplätzen: 835 Plätze verteilt auf vier Ebenen unter dem Waltherpark und weitere rund 410 unter dem Waltherplatz. Beide Garagen sind künftig nur noch über den Tunnel erreichbar.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207182_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207185_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das neue System soll den gesamten Verkehr in Richtung Waltherpark aufnehmen – auch die Lkw, die das Einkaufszentrum, das am 16. Oktober seine Tore öffnet, mit Waren beliefern. In zwölf Metern Tiefe gibt es dafür einen Entladebereich samt Kreisverkehr für Lastwagen bis zu 16,5 Metern Länge.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207188_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die Oberfläche bedeutet die Eröffnung einschneidende Veränderungen: Die Südtiroler Straße wird verkehrsberuhigt, nur mehr Busse, Taxis und Anrainer dürfen dort fahren. Bahnhofsallee und Perathonerstraße werden zur Fußgängerzone. Der Verdiplatz ist bereits mit zwei neuen Kreisverkehren ausgestattet, der Bahnhofspark wird im Herbst eröffnet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207191_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach bestandener Brandschutzübung gab es vergangene Woche die endgültige Betriebsgenehmigung. Der Tunnel verfügt über ein Not-Ampelsystem, zwei Fluchttreppen und einen Fluchtweg durch den Waltherpark. Gebaut hat ihn die WaltherPark AG, nun wird er offiziell an die Stadt Bozen übergeben – als Teil des öffentlichen Straßennetzes.