Unterberger: „Regierung tut zu wenig für den ökologischen Wandel“

„Im Jahr 2022 verursachte der Klimawandel 310 extreme Wetterereignisse, 29 Todesfälle und den Verlust von 10% der landwirtschaftlichen Produktion, aber die Regierung zeigt gefährliche Lücken in der Umweltfrage,“ erklärte Unterberger im Plenum des Senats.„Jedes Mal, wenn Europa Initiativen gegen den Klimawandel ergreift, protestiert ein Regierungsvertreter. Einige Minister stellen sich gegen die europäische Richtlinie über umweltschädliche Autos, ohne zu begreifen, dass wir nicht die Vergangenheit verteidigen, sondern auf neue Technologien setzen müssen, um mit China wieder wettbewerbsfähig zu werden“, fuhr die SVP-Senatorin fort.Andere seien gegen die Richtlinie zur Sanierung von Gebäuden mit hohem Energieverlust, auf die besser mit einem Plan für Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau reagiert werden sollte. „Wieder andere Minister sprechen sich gegen Alternativen zu Fleisch aus, als ob letzteres für die menschliche Gesundheit immer unbedenklich wäre, ganz zu schweigen von dem Leiden, dem die Tiere in der Massentierhaltung ausgesetzt sind“, so Unterberger.Die Regierung mache eine Politik, die sie als Verteidigung des nationalen Interesses verkaufe, die aber der Umwelt schade und die zukünftigen Generationen gefährde. „Die Bekämpfung des Klimawandels bedeutet auch, sich mit dem Problem der Migration auseinanderzusetzen, denn in den kommenden Jahren werden Überschwemmungen und Dürren große Teile des Planeten unbewohnbar machen und immer mehr Menschen über das Mittelmeer treiben“, erklärte Unterberger abschließend. „Wir brauchen einen entscheidenden Paradigmenwechsel, damit Italien seine Zukunft nicht aus den Augen verliert.“