Unterberger und Musolino begrüßen Kommission gegen Femizide

„Alle Daten zeigen uns eindrucksvoll, dass die Gewalttaten und Morde an Frauen aus einer frauenfeindlichen Kultur erwachen. Eine Kultur, die die Frau immer noch als dem Mann untergeordnet sieht. Es sind also Maßnahmen erforderlich, die diesen unheilvollen Stereotypen entgegenwirken und die Chancengleichheit auf allen Ebenen fördern“, so Unterberger und Musolino in einer Aussendung. "Aus den Daten der Kommission der letzten Legislaturperiode gehe hervor, dass 15 Prozent der ermordeten Frauen denjenigen, der ihr Mörder werden sollte, zuvor wegen Gewalttaten angezeigt hatten. Das bedeute, dass der Staat nicht in der Lage sei, diese Frauen zu schützen.„Obwohl der Codice Rosso ein Fortschritt war, gibt es Lücken bei den Bestimmungen, die einen vorläufigen Schutz gewähren sollen. Daher wäre es wichtig, das Maßnahmenpaket der Ministerinnen der Draghi-Regierung wieder aufzugreifen, das im Senat, mit Senatorin Unterberger als Berichterstatterin eingebracht worden war. Um diese soziale Geißel auszurotten, bedarf es Initiativen auf allen Fronten: von der Bekämpfung der frauenfeindlichen Kultur über die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen bis hin zur Stärkung des vorläufigen Schutzes in Strafverfahren“, fordern Unterberger und Musolino.