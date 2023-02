Unternehmerverband: „11 Monate Kindergarten wäre ein wichtiger Schritt“

„Neues Denken ist in allen Bereichen angesagt: Wir brauchen auch in der Kinderbetreuung innovative Modelle. Ein flexibles Angebot – von der Nachmittagsbetreuung bis hin zur Ausdehnung des Angebots auf die Sommermonate – stärkt die Familien und, durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch unsere Unternehmen“: Davon ist Manuela Bertagnolli, Präsidentin der Gruppe der Jungunternehmer und im Präsidium des Verbandes für das Thema Familie-Beruf zuständig, überzeugt.Gefordert sind auch die Unternehmen selbst: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird für die Attraktivität des Arbeitsplatzes immer wichtiger: Das gilt sowohl für Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind, als auch für zukünftige. Flexible Arbeitszeiten, Smart-Working, Finanzierung von Welfare-Leistungen bis hin zur Einrichtung von eigenen Betriebskitas: Je nach Möglichkeit versuchen die heimischen Unternehmen ihren Mitarbeitern schon entgegenzukommen“, unterstreicht Bertagnolli. „Die Bereitschaft, Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter zu übernehmen, ist groß.“Gleichzeitig brauche es aber auch ein erweitertes Angebot von Seiten der öffentlichen Hand. „In diesem Sinne wäre eine Ausdehnung der Kindergartenbetreuung auf 11 Monate und mit Nachmittagsverlängerungen, so wie es im Trentino gerade beschlossen wurde, ein wichtiger Schritt“, so die Präsidentin der Jungunternehmer.