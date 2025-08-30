Die Stahlwerke Valbruna in Bozen seien ein Beispiel für ein innovatives <BR \/>Unternehmen mit einer für Italien strategischen Produktion, wie der Minister für Unternehmen und Made in Italy, Adolfo Urso, kürzlich betonte.<BR \/><BR \/> Die Fortführung ihrer Tätigkeit sei daher eine Angelegenheit von <BR \/>nationalem Interesse. Der Südtiroler Unternehmerverband betont, dass die innovative Produktion von Spezialstählen für die Bereiche Verteidigung, Medizin und Luft- und Raumfahrt von grundlegender Bedeutung für den Erhalt der europäischen Unabhängigkeit in diesen sensiblen und wichtigen Bereichen sei.<BR \/><BR \/>„Der erhebliche Mehrwert für unser Land ist durch die Hunderte von hochqualifizierten und gut bezahlten direkten Arbeitsplätzen und die zahlreichen damit verbundenen Tätigkeiten, sowie das erwirtschaftete <BR \/>Steueraufkommen gegeben“, heißt es vom Südtiroler Unternehmerverband.<BR \/><BR \/>Der Unternehmerverband Südtirol erachtet es deshalb als strategisch, dass die Landesregierung alles unternimmt, um die Fortführung der Tätigkeit der Stahlwerke Valbruna in Bozen zu sichern.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>