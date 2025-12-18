Während für das erste Kind in Wolkenstein schlappe 20 Euro im Monat anfallen, sind es in Bozen mit 78 Euro fast viermal so viel.<BR \/><BR \/>Wer zwei Kids im Kindergarten hat, kommt in Ratschings am besten davon: Fürs erste sind dort 35 Euro zu bezahlen, fürs zweite (wie in Terenten) nichts: Macht 17,50 Euro pro Kind.<h3>\r\nBozen und Meran sind am teuersten<\/h3>Die Beobachtungsstelle für Preise und Tarife am Landesinstitut für Statistik (Astat) hat die Kindergartengebühren in den 116 Gemeinden unter die Lupe genommen. Fürs erste Kind am tiefsten in die Tasche greifen müssen Eltern mit 78 Euro (zu entrichten neun Mal im Jahr) in Bozen und Meran. 77 Euro fallen in Andrian und Innichen an, in Leifers sind es 76 Euro, in Bruneck 75, in St. Christina 74, in Stilfs 73 und in Brixen 72. Mit 71 Euro liegt auch Salurn noch über der 70-Euro-Marke.<BR \/><BR \/>Doch es geht auch anders. In Wolkenstein fallen fürs erste Kind nur 20 Euro an, in Lüsen sind es 30 Euro. Moos i.P., Ratschings und St. Leonhard begnügen sich mit 35 Euro, Prettau mit 37. Es folgen St. Martin und Mals mit jeweils 40 Euro. Insgesamt heben 22 Südtiroler Gemeinden weniger als 50 Euro fürs erste Kind ein.<h3>\r\nZwischen 220 und 75 Euro fürs zweite Kind<\/h3>Moos und St. Leonhard können sich dank Stromeinnahmen günstige Tarife von 20 Euro für das zweite Kindergartenkind leisten. 22,5 Euro sind es in Pfitsch, 25 Euro in St. Martin und Kastelbell, 26 Euro in Lüsen und 27 Euro in Schlanders. Am günstigsten kommt man in Ratschings und Terenten davon. Da fallen fürs zweite Kind keinerlei Gebühren an. <BR \/><BR \/>Aber auch hier geht es auch anders: 75 Euro verlangt die Stadt Bruneck fürs zweite Kindergartenkind. Es folgen Terlan und Nals mit jeweils 70 Euro sowie Pfatten mit 69 Euro. 68,5 Euro sind in Marling zu berappen. In Andrian, Bozen und Neumarkt werden fürs zweite Kind 68 Euro eingehoben; 66 Euro sind es in Marling. <BR \/><BR \/>Unterm Strich kommt eine Familie mit zwei Kindern am günstigsten in Ratschings (17,5 Euro) und Terenten (27,5 Euro) davon. In Bruneck muss Familie Mustermann mit zwei Kindern 150 Euro, in Bozen 146 Euro und in Brixen 141 Euro monatlich löhnen.