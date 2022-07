Unterstaatssekretär Costa: Isolationszeit für Asymptomatische wird verkürzt

„Ich glaube, das Ziel ist es, mit dem Virus zu leben. Mit dem Virus zu leben bedeutet auch, die Regeln zu überprüfen und neu zu bewerten, wenn ein positiver Befund ohne Symptome vorliegt“, sagte er in der Sendung Agorà auf Rai 3, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.„Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen die Isolation derjenigen, die positiv sind und keine Symptome haben, verringert werden kann.“ Danach sei der nächste Schritt die Hypothese, „dass im Falle von Positivbefunden ohne Symptome die Quarantäne beseitigt wird“, so Costa. Angesichts der vielen Infektionen bestehe sonst die Gefahr, „dass wir das Land unfreiwillig wieder blockieren“.