Untersuchungsausschuss: Antrag auf Beendigung der Arbeiten ausgesetzt

Der Untersuchungsausschuss „WirNeusNoi“, der sich mit der Unterstützung des Landeshauptmanns bei den Landtagswahlen 2018 befasst, hat sich am Mittwochvormittag unter dem Vorsitz von Sandro Repetto zusammengefunden, um über den Antrag von Carlo Vettori zu entscheiden, mit dem dieser in der vorherigen Sitzung die Beendigung der Arbeiten des Ausschusses beantragt hatte.„Der Antrag wurde eingehend diskutiert, auch weil es keinen Präzedenzfall gibt“, berichtete Repetto. „Unter anderem muss abgewogen werden, wie mit den bereits vom Ausschuss getroffenen Entscheidungen verfahren werden soll, insbesondere im Hinblick auf die schon vereinbarten Anhörungen. Daher wurde beschlossen, die Entscheidung über die Beantragung eines Rechtsgutachtens der Landtagspräsidentin zu übertragen, das dann in der Versammlung der Fraktionsvorsitzenden erörtert werden kann: Es handelt sich hier nämlich um eine Verfahrensfrage, die nicht nur diesen Ausschuss betrifft“, wird er in einer Aussendung zitiert.Im Gutachten, führte Repetto aus, solle geklärt werden, ob ein einzelner Abgeordneter die Beendigung der Arbeiten eines Ausschusses beantragen könne, wie mit dem technischen Bericht zu verfahren sei und wie mit bereits getroffenen Entscheidungen.Bei der Sitzung trat zudem der Peter Faistnauer aus dem U-Ausschuss zurück.