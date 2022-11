Liste der SVP-Wahlkampfspenden an alle Mitglieder übergeben

Allen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses ausgehändigt

Knoll kündigt „neue brisante Unterlagen aus der SVP“ an

In der Sitzung am heutigen Dienstag hat Sven Knoll dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Sandro Repetto, einen verschlossenen Umschlag übergeben, in dem sich die vollständige und ungeschwärzte Liste mit den Namen jener befinden soll, die im Wahlkampf Spenden an Landeshauptmann Arno Kompatscher getätigt haben sollen.„Den Umschlag habe ich ungeöffnet zu den Akten gelegt“, so Repetto. „Wir haben per Abstimmung beschlossen, dass diese Liste allen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses ausgehändigt werden soll.“Jeder, der sie erhalte, müsse mit seiner Unterschrift bestätigen, dass er die Liste ausschließlich für die Arbeiten des Ausschusses verwenden und diese nicht weitergeben werde.Sven Knoll hat bereits am Montag angekündigt, dass der Süd-Tiroler Freiheit „neue brisante Unterlagen aus der SVP“ zugespielt worden seien, die aufzeigten, „wie weit Kompatscher in die Spenden-Affäre verwickelt ist“. (Hier lesen Sie mehr dazu). „Es ist wichtig, dass der Untersuchungsausschuss lückenlos aufklären kann, welche Gegenleistungen und Gefälligkeiten es für die Wahlkampfspenden an Landeshauptmann Kompatscher gegeben hat“, so Knoll.