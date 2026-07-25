Die Ankunft des Staatspräsidenten wird für das Wochenende zwischen dem 7. und 9. August am Flughafen Bozen erwartet. Als Unterkunft soll wie bereits im Vorjahr die Villa Ausserer in Seis dienen. Aus Sicherheitsgründen hält sich der Quirinal bedeckt; eine offizielle Bestätigung dürfte erst kurzfristig erfolgen.<BR \/><BR \/>Für Mattarella wäre es bereits der sechste Sommerurlaub in Südtirol, berichtet die italienische Tageszeitung „Alto Adige“. Offizielle Termine gibt es während der Ferientage keine – vorgesehen sind lediglich Wanderungen, der Besuch der Messe an Maria Himmelfahrt und private Ausflüge.<BR \/><BR \/>Ein offizieller Termin steht hingegen kurz darauf an: Am 5. September nimmt Mattarella gemeinsam mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Autonomietag im Kurhaus von Meran teil.