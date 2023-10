Urnengang gestartet – Die Wahllokale sind geöffnet

STOL berichtet LIVE

Bis 21 Uhr kann gewählt werden. Gleich nach Schließung der Wahllokale werden die Stimmen ausgezählt.Zur Stimmabgabe in den 500 Wahlsektionen können insgesamt 389.959 Wählende (192.111 Männer und 197.848 Frauen) antreten.Bei den Landtagswahlen 2013 waren es 373.050 Wahlberechtigte, vor 5 Jahren 389.181. Einschließlich der per Post Wählenden können sich somit 432.156 Menschen in Südtirol an den Landtagswahlen beteiligen. Vor 10 Jahren waren es 400.961, 2018 dann 424.184 Wahlberechtigte. Die STOL-Redaktion berichtet ab Schließung der Wahllokale, damit Sie nichts verpassen: Ab 21 Uhr ist unsere Redaktion voll besetzt – die ganze Nacht über. In Echtzeit hält ein Team von STOL- und „Dolomiten“-Redakteuren Sie über den aktuellen Stand der Auszählung auf dem Laufenden.