Urzì hinterlegt heute Minderheitenbericht – Gesetz kann planmäßig verhandelt werden

Obwohl Regionenminister Francesco Boccia am Montagnachmittag bei seinem Besuch in Bozen von regionalen Sonderregelungen vor dem 18. Mai abgeraten hatte, gab der Gesetzgebungsausschuss am Abend grünes Licht für die Vorschläge der Landesregierung im Bezug auf die Gestaltung von Südtirols Phase 2 der Corona-Notlage gegeben. Der Gesetzesentwurf wurde mit 5 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und 2 Enthaltungen genehmigt.Die Nein-Stimme kam von Alessandro Urzì und kündigte am Montagabend einen Minderheitenbericht an. Für einen derartigen Bericht hat der Einbringer bis zu 15 Tage Zeit. Hätte Urzì diese Tage voll ausgeschöpft, hätte das Gesetz nicht innerhalb der geplanten Zeitspanne behandelt und verabschiedet werden können. Doch Urzì hat den Bericht, wie er gegenüber den Medien am Dienstag vor dem Landtag berichtete, heute schon abgegeben. So kann der Gesetzentwurf noch diese Woche behandelt werden kann.

