Urzí: „Ich erwarte mir ein Verhältnis ohne Vorurteil“

Urzí: „Offene Gespräche zwischen Regierung und SVP“

„Für mich unverständlich“

Die SVP wird beim Vertrauensvotum über die Regierung Meloni mit Nein stimmen. „Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit mit Fratelli d’Italia können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht enthalten“, sagte Obmann Achammer am Donnerstag nach einer Aussprache mit Landeshauptmann und Parlamentariern ( Hier lesen Sie mehr dazu ). Trotzdem werde es in Rom „keine Fundamentalopposition“ seitens der SVP geben, betont Achammer.„Die SVP ist die Vertretung der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler in Rom und somit zweifelsfrei eine sehr wichtige Partei“, streut Urzí der Volkspartei Rosen. Auch dass die Autonomie unantastbar sei, sei ein Fakt. Dies vorausgeschickt, brauche es aber dennoch offene Gespräche zwischen Regierung und SVP über die Interessen Südtirols und jene des Staates.„Wenn es innerhalb der SVP schon ein, wenn auch nicht nachvollziehbares, historisches Misstrauen gegen die italienische Rechte gibt, erwarten sich FdI aber dennoch ein offenes und vorurteilsloses Verhältnis“, sagt Urzí. Man sei jedenfalls für Gespräche mit der SVP offen.Dass nun innerhalb der SVP offensichtlich ein Streit über eine etwaige Enthaltung bei der Vertrauensabstimmung für eine zu erwartende Regierung unter Giorgia Meloni entbrannt sei, die Tendenz sogar in Richtung eines Nein gehe, sei für ihn unverständlich.„Es ist völlig legitim, dass die SVP ihre eigenen Entscheidungen trifft“, unterstreicht Urzí. Die Vertrauensabstimmung zu Beginn einer Legislatur sei aber die wichtigste. „Denn da werden die Weichen gestellt für die folgenden 5 Jahre“, gibt er zu bedenken. „Und es macht dabei eben schon einen Unterschied, ob man ja oder nein zu einer Regierung sagt.“Unverständnis zeigt Urzí auch für die Verhandlungen zu den künftigen Mitgliedern der Autonomiegruppe. Bekanntlich sollen dort neben den beiden SVP-Senatoren Meinhard Durnwalder und Julia Unterberger auch der Trentiner PD-Senator Pietro Patton und der im Wahlkreis Bozen-Unterland für das Mitte-links-Bündnis gewählte Luigi Spagnolli Platz nehmen. „Mit diesen beiden begibt sich die SVP automatisch in die Opposition“, gibt Urzí zu bedenken.