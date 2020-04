Urzì könnte Landesgesetz zu Phase 2 gefährden

Alessandro Urzì, Landtagsabgeordneter (L'Alto Adige nel cuore) und Mitglied der 1. Gesetzgebungskommission, spielt mit dem Gedanken, einen Minderheitenbericht in Hinblick auf das Landesgesetz zum früheren Neustart in Südtirol einzubringen. Und der Regierung damit ein richtig dickes Ei legen. Das Landesgesetz könnte in diesem Falle nämlich nicht wie geplant am 7. Mai verabschiedet werden.