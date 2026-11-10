„Epstein agierte straffrei, abgeschirmt und unterstützt durch mächtige Verbindungen und ein Justizsystem, das die Opfer wiederholt im Stich ließ“, erklärte der Ausschussvorsitzende James Comer von Trumps Republikanischer Partei. Die Abgeordneten riefen das Justizministerium unter Trumps früherem Anwalt Todd Blanche auf, wichtige Zeugen neu zu befragen oder erneut zu vernehmen. Vorausgegangen waren 15-monatige Untersuchungen und Anhörungen.<BR \/><BR \/>Vor allem müsse die Trump-Regierung gegen zwei Prominente aus Epsteins Umfeld ermitteln - den früheren Bürgermeister von Miami Beach, den Demokraten Philip Levine, und den französischen Promi-Friseur Frédéric Fekkai, der Salons in New York und anderen US-Städten betreibt, forderte der Ausschuss. Beide bestreiten Vorwürfe sexueller Übergriffe, die der Ausschuss im Juni an die Bundesermittler weitergeleitet hatte und die von Epsteins langjähriger Assistentin Sarah Kellen stammen.<h3>\r\nErneute Befragung gefordert<\/h3>In dem Bericht wird zudem eine erneute Befragung einer anderen langjährigen Epstein-Assistentin, Lesley Groff, gefordert. Groff hatte angegeben, sie habe Epstein niemals verdächtigt, Frauen oder Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der Ausschuss stuft ihre Angaben jedoch als unglaubwürdig ein.<BR \/><BR \/>Die republikanischen Ausschussmitglieder erklärten, sie hätten keine Beweise für eine Verwicklung Trumps in Epsteins Verbrechen gefunden. Der ranghöchste Demokrat in dem Ausschuss, Robert Garcia, kritisierte die Untersuchung dagegen als lückenhaft. Er beschuldigte das Justizministerium erneut, bei der Freigabe der Epstein-Akten zu Jahresbeginn über 2,5 Millionen Dokumentenseiten zurückgehalten zu haben. Nach ihrem Sieg bei den Kongresswahlen vor einer Woche wollen die Demokraten die parlamentarischen Untersuchungen ab Jänner weiter vorantreiben.<h3>\r\nTrumps Name häufig in Epstein-Akten<\/h3>Trump hatte monatelang gegen die Veröffentlichung der Epstein-Akten gekämpft, letztlich aber doch ein Gesetz des Kongresses dazu unterzeichnet. In den freigegebenen Unterlagen wird der Name des Präsidenten vielfach erwähnt, Hinweise auf ein Fehlverhalten finden sich darin aber nicht.<BR \/><BR \/>Der gut vernetzte Epstein stand unter Verdacht, mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen sexuell missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Nach einem umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft musste er jedoch nur für 13 Monate in Haft.<BR \/><BR \/>Im Jahr 2019 wurde Epstein wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen erneut festgenommen. Einen Monat später wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben beging er Suizid. Bisher ist nur seine ehemalige Freundin Ghislaine Maxwell verurteilt worden. Die 64-Jährige sitzt eine Haftstrafe von 20 Jahren ab.