Die von den Republikanern kontrollierte Parlamentskammer nahm den Antrag mit 427 zu einer Stimme an, wodurch eine Resolution zur Freigabe aller nicht klassifizierten Unterlagen über Epstein zur Prüfung an den Senat weitergeleitet wurde.<BR \/><BR \/>Ob die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden, ist aber trotzdem noch unklar – es braucht dazu neben der Zustimmung des Senats die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump. <BR \/><BR \/>Die öffentliche und zunehmend erbitterte Fehde unter den Republikanern über die Epstein-Akten hatte die Beziehungen zwischen Trump und einigen seiner glühendsten Anhänger zerrüttet.