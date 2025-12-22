Mit dem Demokraten Ro Khanna arbeite er an einem entsprechenden Entwurf, sagte der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie am Sonntag CBS News. Bondi müsste für jeden Tag eine Geldstrafe zahlen, an dem die Dokumente in der Affäre um den gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht herausgegeben werden.<BR \/><BR \/>Massie und Khanna werfen dem Ministerium vor, Regeln zu missachten und gegen das Gesetz zu verstoßen. Beide haben trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit schon öfter Gesetzesinitiativen vorangetrieben, sie gelten als lautstarke Kritiker der Arbeit des Justizministeriums in der Epstein-Affäre.<h3>\r\nSeit Tagen untergetauch<\/h3>Während Bondi schon seit Tagen untergetaucht ist, verteidigte ihr Stellvertreter Todd Blanche am Sonntag die plötzliche Löschung von zuvor veröffentlichten Dateien. Dies sei auf Bitten von Betroffenen erfolgt, sagte der stellvertretende Justizminister am Sonntag bei NBC News. Die entfernten Fotos zeigten potenzielle Opfer des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die zuvor nicht als solche identifiziert worden seien.<BR \/><BR \/>Vor dem Hintergrund laufender Ermittlungen seien die Dateien daher gelöscht worden. Blanche kündigte an, dass sie wieder öffentlich zugänglich werden - einen Zeitpunkt nannte er nicht. Am Freitagnachmittag hatte das Justizministerium nach massivem Druck der Öffentlichkeit zunächst vier Datensätze auf seiner Webseite hochgeladen, die Tausende Dateien enthalten. Darin zu finden waren neben Fotos auch Dokumente. Vieles ist komplett geschwärzt - bereits dafür erntete das Ministerium Kritik.