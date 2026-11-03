Der größte Teil der Summe, etwa 1,3 Milliarden US-Dollar, wurde laut „Washington Post“ auf der Plattform Kalshi gehandelt, während der Hauptkonkurrent Polymarket zufolge Handelsvolumina von etwa 600 Millionen US-Dollar verzeichnet habe. „Die zunehmende Bedeutung dieser weitgehend unregulierten Märkte im Vorfeld von Wahlen - auf denen Wetten auf die buchstäblichen Mechanismen der Demokratie abgeschlossen werden - zeigt, wie tief sie sich seit ihrem Aufkommen vor etwa vier Jahren im amerikanischen Leben verankert haben“, schrieb die „Washington Post“.