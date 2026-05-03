Laut Medien ist aller Voraussicht nach auch ein Gespräch mit Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto geplant. Die Berichte stellten Rubios geplanten Besuch am Donnerstag und Freitag als Bemühen um eine „Tauwetterdiplomatie“ dar.<BR \/><BR \/>Der in den USA geborene Papst und der rechtspopulistische US-Präsident hatten sich vor dem Hintergrund des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verurteilte im April die „sinnlose und unmenschliche Gewalt“ und erklärte, Christen könnten nicht an der Seite jener stehen, die „heute Bomben abwerfen“. Vor Gläubigen im Petersdom sagte der Papst: „Genug des Krieges!“<BR \/><BR \/>Trump reagierte wütend auf den Aufruf des Papstes und warf ihm mit Blick auf den Iran vor, sich mit einem Land gemein zu machen, „das eine Atomwaffe will“. Der Papst wiederum sagte, er habe „keine Angst“ vor der Trump-Regierung und sehe es als seine „moralische Pflicht“, sich gegen den Krieg auszusprechen. Später brachte er sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass Äußerungen von ihm als kritische Anspielung auf Trump wahrgenommen worden seien.