US-Demokraten: Verhandlungen zu Coronahilfen festgefahren

In den zähen Verhandlungen um weitere Coronahilfen in den USA ist eine Einigung nach Angaben der Demokraten weiter nicht in Sicht. Die Demokraten seien bereit, ein geringeres Paket in Höhe von rund zwei Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro) zu akzeptieren, Regierung und Republikaner blieben aber bei ihrem Vorschlag von rund einer Billion, so die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.