US-Experte Fauci wird Bidens Medizin-Chefberater

Der 79-Jährige ist in den USA der bekannteste und populärste Corona-Experte. Er verlor an Einfluss im Weißen Haus, weil seine Aufrufe, Masken zu tragen und vorsichtig zu sein, nicht zu den abwiegelnden Botschaften von US-Präsident Donald Trump passten.Biden hatte Trump im Präsidentschaftswahlkampf Versagen bei der Bekämpfung des Coronavirus vorgeworfen und damit bei vielen Wählern einen Nerv getroffen. Trump wurde so zum 1. Amtsinhaber seit knapp 3 Jahrzehnten, dem die US-Bürger eine 2. Amtszeit verweigerten.Biden hat energische Schritte im Kampf gegen das Coronavirus versprochen. So will er die US-Bürger bei seiner Amtseinführung am 20. Jänner aufrufen, zur Eindämmung der Pandemie 100 Tage lang Masken in der Öffentlichkeit zu tragen. Außerdem werde er anordnen, dass der Mundschutz in Gebäuden von Bundesbehörden sowie in Verkehrsmitteln wie Flugzeugen getragen werden muss, sagte Biden dem TV-Sender CNN am Donnerstag.Ein US-Präsident kann das Tragen von Masken nur in bestimmten Situationen anordnen, solche Entscheidungen liegen größtenteils bei den einzelnen Bundesstaaten.

apa