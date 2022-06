US-Gemeindienst: „Putin hat Krebs“

In ihren Einschätzungen gegenüber „Newsweek“ warnen US-Beamte, dass Putins zunehmende Isolation es den Geheimdiensten erschwert, eine genaue Einschätzung von Putins körperlicher und geistiger Gesundheit zu geben.Indes wurde das sechste Sanktionspaket gegen Russland, das ein schrittweises Embargo für Öl vorsieht, auf dem Treffen der Botschafter der 27 Mitgliedstaaten angenommen.In der Ukraine gehen die schweren Kämpfe weiter: „Die russische Armee hat bereits fast den gesamten ukrainischen Donbass zerstört und ist bereit, weiter zu töten“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache vor dem luxemburgischen Parlament am Donnerstag.Der Donbass sei einst eines der mächtigsten Industriezentren Europas gewesen: „Er ist schlichtweg verwüstet. Sehen Sie sich Mariupol an: Dort lebten eine halbe Million Menschen, und wir wissen nicht genau, wie viele Bürger von den Besatzern getötet wurden.“Russland halte derzeit etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt, sagte Selenskyj in einer per Video zugeschalteten Rede vor dem Luxemburger Parlament.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.