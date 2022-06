US-Höchstgericht: Öffentliches Tragen von Waffen Grundrecht

Das Oberste Gericht der USA hat das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht der Bürger eingestuft.

Mit den Stimmen von 6 gegen 3 Richtern annullierte der Supreme Court am Donnerstag eine Gesetzesregelung im Bundesstaat New York, wonach für eine Waffenlizenz der Nachweis eines besonderen Bedarfs an Selbstverteidigung erforderlich ist. Diese Regelung verletze 2 Zusatzartikel zur US-Verfassung, befand das Gericht.