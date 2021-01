US-Kapitol wegen kleinen Brandes kurzfristig abgeriegelt

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden, der kleine Brand sei gelöscht worden, teilte der Secret Service am Montag in den sozialen Medien mit. Nach Angaben der Polizei gab es auf dem Gelände des Kapitols selbst kein Feuer.Anfang Jänner hatten Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt. Vor der Vereidigung seines Nachfolgers sind die Sicherheitsvorkehrungen in der US-Hauptstadt massiv verstärkt worden.

apa