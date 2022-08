US-Kriegsschiffe durchqueren Straße von Taiwan

Das Verteidigungsministerium in Taipeh teilte am Sonntag in einer Stellungnahme mit, man beobachte das Durchqueren der 2 US-Kriegsschiffe genau. Man habe keine ungewöhnlichen Aktivitäten feststellen können. Die Volksrepublik China reagierte auf den Besuch der US-Politikerin Anfang August mit mehrtägigen Militärmanövern. Peking betrachtet die demokratische Insel Taiwan als Teil seines Territoriums und lehnt jede Form offizieller Kontakte zwischen Taiwan und anderen Ländern ab.