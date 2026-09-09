Die Attacken auf fünf Schiffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Iranische Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben am Mittwoch mit Raketenangriffen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien und Attacken auf Schiffe im Persischen Golf sowie der Straße von Hormuz.<BR \/><BR \/>Man habe zwei US-Schiffe und acht Öltanker angegriffen, die versucht hätten, ein „verbotenes und unsicheres“ Gebiet in der Straße von Hormuz zu durchqueren, behaupteten die Revolutionsgarden. Demnach habe man auch bei Vergeltungsangriffen auf Jordanien den dortigen US-Stützpunkt Al-Azraq getroffen und beträchtlichen Schaden angerichtet. <BR \/><BR \/>Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee des Landes 20 ballistische Raketen erfolgreich ab. 18 seien zerstört worden, zwei in entlegene Gebiete gestürzt. Zwei Geschosse seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen, Opfer habe es keine gegeben. Ein US-Vertreter erklärte, die Angriffe seien wirkungslos geblieben und alle Soldaten seien wohlauf.