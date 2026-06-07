Bereits am Samstagmorgen war es rund um den Persischen Golf trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe und laufender Verhandlungen für ein Kriegsende erneut zu gegenseitigen Angriffen gekommen. Das US-Militär schoss dabei nach eigenen Angaben iranische Drohnen ab und griff daraufhin auch Radarstellungen im Bereich der Straße von Hormus an. <BR \/><BR \/>Der Iran feuerte wenig später ballistische Raketen auf Kuwait und Bahrain ab. Nach Angaben aus Teheran waren US-Militärstützpunkte in den Golfstaaten Ziel des Angriffs. Dem US-Militär zufolge schlug der Angriff fehl, die meisten Raketen wurden von der Luftabwehr abgefangen.<BR \/><BR \/>Der Iran-Krieg begann Ende Februar mit amerikanisch-israelischen Luftangriffen auf Ziele im Iran. Seit rund zwei Monaten gilt in dem Konflikt eine Waffenruhe. Seither kam es vereinzelt zu begrenzten gegenseitigen Angriffen.