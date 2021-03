US-Minister gegen Verfolgung Oppositioneller in Russland

Nach der Festnahme von rund 200 Oppositionspolitikern in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken ein Ende der „Verfolgung unabhängiger Stimmen“ gefordert. Die Teilnehmer des Lokalpolitiker-Treffens seien „aus zweifelhaften Gründen“ festgenommen worden, schrieb Blinken am Samstag in den sozialen Netzwerken.