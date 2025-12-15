Die Gruppe „Turtle Island Liberation Front“ habe eine Serie von Bombenanschlägen vorbereitet, teilte Bondi mit. Die Anschläge hätten in der Silvesternacht beginnen und sich gegen fünf Ziele richten sollen, darunter zwei US-Unternehmen sowie Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE und deren Fahrzeuge. Vier Personen seien in dem Zusammenhang wegen Verschwörung und Besitz eines Sprengsatzes festgenommen worden.<BR \/><BR \/>Die Behörde ICE führt seit längerem Razzien in den USA durch, um Migranten aufzugreifen, die sich nach Ansicht der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump illegal im Land aufhalten. Gegen dieses Vorgehen regen sich immer wieder Proteste. Im Sommer hatte es in Los Angeles größere Ausschreitungen gegeben.