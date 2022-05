US-Präsident auf Besuchstour in Asien - Gespräche in Tokio

Nach Abschluss seines Staatsbesuchs in Südkorea reist US-Präsident Joe Biden am Sonntagnachmittag (Ortszeit) weiter nach Japan. Dort sind am Montag eine Begegnung mit Kaiser Naruhito und bilaterale Gespräche mit Regierungschef Fumio Kishida geplant. Am Dienstag will Biden in Tokio in einem Gipfeltreffen die Regierungschefs von Japan, Indien und Australien treffen. Beim sogenannten Quad-Gipfel soll das Streben nach einem freien und offenen Indopazifik im Zentrum stehen.