US-Präsident Biden bei Papst Franziskus

Biden wurde vor dem Apostolischen Palast von Würdenträgern des Vatikans begrüßt. Das eigentliche Treffen mit dem Papst sollte hinter verschlossenen Türen stattfinden. Nach Angaben des Weißen Hauses sollte es bei den Gesprächen mit Franziskus unter anderem um den Kampf gegen die Corona-Pandemie, den Klimawandel und die weltweite Bekämpfung der Armut gehen. Biden nimmt in Rom am G20-Gipfel teil.Unklar blieb zunächst, ob auch das umstrittene Thema Abtreibung zur Sprache kommen würde. Bidens Regierung unterstützt das Recht auf Abtreibung, was im Widerspruch zur Position der katholischen Kirche steht. Einzelne US-Bischöfe hatten daher gefordert, Biden von der Kommunion auszuschließen. Der Papst mahnte daraufhin, Bischöfe sollten Seelsorger sein und nicht Politiker. Er habe noch niemandem die Kommunion verweigert, sagte Franziskus im September.Biden, der regelmäßig in die Kirche geht, gilt als gläubiger Katholik. In seinem Büro fand sich schon am ersten Tag seiner Amtszeit neben Familienfotos auch eine Aufnahme mit Papst Franziskus. Der erste katholische US-Präsident war John F. Kennedy (1961-1963) gewesen.

apa