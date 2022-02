US-Präsident hält Rat mit Verbündeten über Russland-Krise ab

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wies am Freitag erneut russische Darstellungen zurück, wonach die Regierung in Moskau ihre Truppen aus den Gebieten rund um die Ukraine abrücken lässt. Es gebe keine Belege dafür, dass Präsident Wladimir Putin seine Streitkräfte von den Grenzen abziehe, sagt Austin bei einem Besuch in Polen. Gleichzeitig merkt er an, Putin habe keine stärkere NATO „an seiner Flanke“ haben wollen. „Und das ist genau das, was er heute hat.“Die USA werden Polen nach Angaben von Austin 250 Panzer vom Typ Abrams verkaufen. Es werde sich um die modernste Version des Panzers handeln, kündigt er an. Durch das Geschäft würden die Zusammenarbeit mit den polnischen Streitkräften sowie „die Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Abschreckungsbemühungen“ gestärkt.Der Lieferzeitpunkt werde derzeit noch besprochen. Die Regierung in Warschau hatte im vergangenen Sommer angekündigt, die Panzer zu kaufen und von einem Geschäft im Wert von rund sechs Milliarden Dollar (5,28 Mrd. Euro) gesprochen. Das Geschäft unterstreicht, wie die beiden Länder ihre militärische Zusammenarbeit vertiefen. So sind die USA derzeit auch dabei, ihre Truppenpräsenz in Polen mit zusätzlich 4.700 Soldaten mehr als zu verdoppeln.Austin will noch am Freitag mit dem Verteidigungsminister Russlands, Sergej Schoigu, telefonieren. Die Initiative für das Gespräch sei von den USA ausgegangen, meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Ministerium.Polen ist nach Angaben seines Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak dazu bereit, Ukrainern zu helfen, wenn diese im Falle eines russischen Angriffs ihr Land verlassen müssten. Austin erklärte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Blaszczak in Warschau, Zehntausende Menschen könnten versuchen, sich „vor der Geißel des Krieges“ über die Grenze nach Polen zu retten, sollte Russland in die Ukraine einfallen.US-Präsident Biden hatte am Donnerstag in Washington gesagt, die Gefahr einer Invasion sei „sehr hoch“. Sein Außenminister Antony Blinken erklärte dazu vor dem UNO-Sicherheitsrat, Russland bereite sich auf einen Angriff „in den kommenden Tagen“ vor. Moskau wolle einen Vorwand dazu schaffen, so Blinken am Donnerstag.Die Diplomatie sei weiter der wichtigste Weg zur Lösung der Krise, so Blinken weiter. Er nimmt daher eine Einladung zu einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow an. Das Treffen soll Ende nächster Woche stattfinden, sofern Russland nicht in die Ukraine einmarschiert, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, rechnet bei einer weiteren Verschärfung der Krise mit der Flucht zahlreicher Menschen in die Europäische Union. „Es wird geschätzt, dass zwischen 20.000 und mehr als einer Million Flüchtlinge kommen könnten“, sagte er der deutschen Zeitung „Die Welt“. Zudem gebe es derzeit rund 20.000 EU-Bürger, die in der Ukraine lebten und Unterstützung bei einer möglichen Ausreise benötigen dürften. Die EU sei auch bereit, eine „bedeutende humanitäre Hilfe zu mobilisieren und beim Zivilschutz zu helfen“.

apa