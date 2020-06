US-Prominente gegen Polizeigewalt und Rassismus

View this post on Instagram

Jer talking about the Santa Monica Protest. ✊🏻 _______________________________________________ No black person should be treated as they are. WE ARE ALL PEOPLE, REGARDLESS of our skin color, sexual orientation or anything else for that matter. I love and support EVERYONE!!! ♥️ No RACISM or any form of discrimination will be tolerated on my page!!! 🤬 YOU ALL ARE BEAUTIFUL AND AMAZING JUST THE WAY YOU ARE!!! •••(R.I.P GEORGE FLOYD)••• #GEORGEFLOYD ______________________________________________ LOVE YOU ALL SO MUCH!!! 🤗😘 STAY SAFE!!! 🙏🏻 ______________________________________________ @jmeeksofficial @jimjordanphotography @whitecrossmanagement #jeremymeeks #BLACKLIVESMATTER #MARCH #PROTEST #LOVE ______________________________________________ I LOVE YOU, JER, WITH ALL MY HEART!!! 💙 #JMEEKS ______________________________________________ 🎥: @jmeeksofficial