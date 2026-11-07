US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten mehrmals verkündet, die US-Armee habe bei ihren Ende Februar begonnen Angriffen auf den Iran das dortige Atomprogramm quasi vollständig vernichtet. „Wenn wir den Iran nicht angegriffen hätten, gäbe es Israel heute nicht mehr“, sagte Trump zuletzt am Freitagabend. „Wenn sie Atom hätten, hätten sie Atom eingesetzt. Sie hätten den Nahen Osten vernichtet.“<BR \/><BR \/>Zu Wochenbeginn hatte Trump dagegen gesagt, es gebe noch „ein oder zwei Anlagen“ im Iran, um die sich die USA „kümmern“ müssten, darunter einen mutmaßlichen Atomkomplex unter dem Berg Kolang 200 Kilometer südlich von Teheran.