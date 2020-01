US-Senat beschließt Prozedere für Impeachment-Verfahren

In den kommenden Tagen werden zunächst die Ankläger ihre Position darlegen, danach sind Trumps Verteidiger dran. Das Prozedere für das Impeachement-Verfahren legte der Senat in der Nacht zu Mittwoch nach einer fast 13-stündigen, zähen Sitzung fest.





Der Senat beschloss in der Nacht mit den Stimmen der 53 republikanischen von insgesamt 100 Senatoren eine Resolution zu Verfahrensregeln, die der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, vorgelegt hatte. Demnach bekommen zunächst die Anklagevertreter und die Verteidigung jeweils bis zu 24 Stunden auf drei Tage verteilt Zeit für ihre Eröffnungsplädoyers.Danach sollen die Senatoren die Möglichkeit haben, schriftlich Fragen zu stellen. Erst anschließend, also kommende Woche, soll der Senat entscheiden, ob auch Zeugen vorgeladen werden oder nicht.Trump ist erst der dritte Präsident in der US-Geschichte, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren im Senat geführt wird. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben ihn wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen im Kongress angeklagt. Die Entscheidung zu diesen Vorwürfen liegt beim Senat, der bei einem Amtsenthebungsverfahren die Rolle eines Gerichts einnimmt.US-Präsident Donald Trump äußerte sich zufrieden. Sein juristisches Team im Senat leiste „sehr gute Arbeit“, sagte er am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Sein Fall stelle sich sehr gut dar, sagte Trump mitreisenden Journalisten zufolge weiter, als er in Davos auf dem Weg zu einem Frühstück mit amerikanischen Unternehmenschefs war.Der von der Mehrheit der Senatoren abgesegnete Verfahrens-Fahrplan des republikanischen Mehrheitsführers McConnell sieht vor, lediglich die Erkenntnisse zuzulassen, die im Vorfeld während der Ermittlungen im Repräsentantenhaus zusammengetragen wurden.Insgesamt sind für das Verfahren 6 Tage angesetzt. Ursprünglich wollte McConnell nur vier Tage einräumen. Begonnen werden soll damit um 19.00 Uhr MEZ, wenn das Verfahren fortgesetzt wird.

apa