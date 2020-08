US-Verteidigungsminister spricht von Unfall in Beirut

Die verfügbaren Informationen erlaubten noch kein abschließendes Bild, die „meisten“ Quellen gingen aber von einem Unfall aus, sagte Esper am Mittwoch. „Es ist natürlich eine Tragödie.“Die US-Regierung sei im Gespräch mit dem Libanon, um zu sehen, wie die USA helfen könnten, sagte Esper per Video beim Aspen-Forum für Sicherheitspolitik. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf seine „Generäle“ erklärt, es habe sich vermutlich um einen Anschlag gehandelt.Seine Berater „scheinen zu denken, dass es ein Anschlag war, dass es eine Art von Bombe war“, sagte Trump im Weißen Haus. Trumps Bemerkung sorgte für Irritationen, weil er damit auch den Angaben der libanesischen Behörden widersprach.

apa/dpa