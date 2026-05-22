Cao versicherte, die USA würden noch über große Mengen an Munition verfügen. „Aber wir stellen einfach nur sicher, dass wir alles haben. Dann werden die Waffenverkäufe ins Ausland fortgesetzt, sobald die Regierung es für notwendig hält.“<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump, der vergangene Woche China besucht hatte, hat die Rüstungslieferung an Taiwan nicht fest zugesagt. Das weckt Befürchtungen, dass Trump bei der Unterstützung Taipehs nachlassen könnte. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die notfalls mit militärischen Mitteln wieder mit dem Festland vereint werden soll.<BR \/><BR \/>Trump will nach eigenen Angaben in Kürze über die neuen Waffenlieferungen an Taiwan entscheiden. Auf dem Rückflug von Peking nach Washington sagte er, die Frage hänge „von China“ ab und sei für die USA eine „sehr gute Verhandlungsmasse“.<BR \/><BR \/>Vor seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping hatte Trump erklärt, mit dem Präsidenten über US-Waffenverkäufe an Taiwan sprechen zu wollen – eine Abkehr von der bisherigen US-Linie, Peking hierzu nicht zu konsultieren. Ein US-Gesetz verpflichtet Washington, Taiwan Waffen zu dessen Verteidigung bereitzustellen.