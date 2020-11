US-Wahl: Frauen wählten mehrheitlich Biden

Der laut den vor der Wahl getätigten Umfragen erwartete Vorsprung Bidens von mehr als 20 Prozentpunkten bei der weiblichen Wählerschaft auf den Amtsinhaber Donald Trump habe sich nicht realisiert. Stattdessen liege das Duo Biden/Harris bei den Frauen in etwa so weit vorne wie Hillary Clinton 2016 oder Barack Obama 2012, die beide bei den Wählerinnen mit mehr als 10 Prozentpunkten Vorsprung gegenüber dem jeweiligen republikanischen Kandidaten vorne lagen.Nach vorläufigen Exit Polls vom Institut Edison Research haben die männlichen Wähler bei der Präsidentschaftswahl relativ ausgeglichen halb-halb Biden und Trump gewählt. Damit habe Trump seinen deutlichen Vorsprung bei männlichen Wählern bei der Wahl 2016 nicht halten können und der Gender-Gap zwischen weiblichen und männlichen Wählern habe sich verringert.Besonders stark fiel der Zuspruch für Biden bei Schwarzen und Latinos aus. Laut der Umfragen sagten 9 von 10 schwarzen Wählerinnen, sie hätten für Biden gestimmt, sowie 8 von 10 schwarzen Wählern. Bei Latinos stimmten demnach 7 von 10 Wählerinnen für Biden, sowie 4 von 10 Wählern. Auch mehr als die Hälfte der weißen Wählerinnen hat laut Exit Polls für Biden gestimmt.Bei der Popular Vote, also dem bundesweiten Wahlergebnis nach Stimmen, liegt Biden um 4,18 Millionen Stimmen vor Trump. Wegen des US-Wahlsystems kommt es aber bei der Bestellung des Präsidenten nicht auf das Gesamtergebnis an, sondern auf die Wahlleute der einzelnen Bundesstaaten. Joe Bidens Chancen auf einen Wahlsieg stehen derzeit gut.

apa