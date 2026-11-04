Die Siege der demokratischen Kandidaten in Texas und im ganzen Land gäben ihr Hoffnung, sagte eine Frau dem Nachrichtenportal. „Wir hatten Angst, dass es, wenn die Dinge anders gelaufen wären, sozusagen vorbei gewesen wäre – nicht nur für das amerikanische Volk, sondern auch für das amerikanische System.“<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="883295" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Es sei ein historischer Wandel in der Politik von Texas, wurde eine andere Frau zitiert, die mit Freunden auf den Straßen von San Antonio feierte. Ein Mann sagte dem Portal „San Antonio Report“, es sei Zeit für Veränderungen. „Es fühlt sich an wie ein bewölkter Tag, an dem gerade die Sonne herauskommt.“<h3>Demokraten in Texas rufen: „U-S-A! U-S-A!“<\/h3>In Austin, der Hauptstadt von Texas, läuft auf der Wahlparty der Demokraten der Countrysong „Texas Hold 'Em“ von Beyoncé, wie der „New Yorker“ berichtet. Die jubelnde Menge wartet auf Talarico, der als erster Demokrat seit fast 40 Jahren ein Senatsrennen in dem Bundesstaat im Süden der USA gewonnen hat. <BR \/><BR \/>Kurz vor Mitternacht tritt er nach Schilderung des „New Yorkers“ hinter einem Vorhang hervor und die Menge skandiert drei Buchstaben, die normalerweise eher auf Trump-Veranstaltungen zu hören sind: „U-S-A! U-S-A!“ Dann ruft Talarico: „Wir haben gerade Texas zurückerobert“, und der Saal bricht in tosenden Jubel aus.<h3>\r\nIn Michigan wird getanzt<\/h3>Auch im Bundesstaat Michigan im Norden der USA wird gefeiert. Wie der „New Yorker“ berichtet, flimmern auf der Wahlparty der Demokraten in Detroit Nachrichten über die Wahlerfolge über zwei Bildschirme. Schon bevor erste Fernsehsender den Wahlsieg des linken Kandidaten Abdul El-Sayed ausrufen, wird ausgelassen gefeiert. Vor der Bühne tanzt nach Angaben des Magazins eine Gruppe schwarzer Frauen zu Aquas „Barbie Girl“. Eine Frau filmt die Szene und verschickt das Video an eine Freundin: „Die wissen, wie man feiert in Detroit“.<h3>\r\nFeiern auch in weiteren Bundesstaaten<\/h3>Im US-Bundesstaat Kansas, in dem Adam Hamilton den ersten Senatssitz für die Demokraten seit 1932 erobert hat, drängen sich seine Anhänger in einem Hotel in der Stadt Overland Park. Sie schwenken Schilder und jubeln bei jedem neuen Ergebnis lauter, berichtet der „Kansas City Star“. Als Hamilton auf die Bühne tritt, ruft er seinen Anhängern zu: „Wir haben wirklich Geschichte geschrieben“.<BR \/><BR \/>Auch in anderen Bundesstaaten wie North Carolina, Iowa, Ohio und Pennsylvania feiern Anhänger der Demokraten die Ergebnisse der Zwischenwahlen Berichten zufolge ausgelassen.<h3>\r\nIn Washington fließt Wein „in Strömen“<\/h3>In der US-Hauptstadt Washington beginnt der Wahlabend nach einem Bericht der Zeitung „The Hill“ noch angespannt. Die Hotelbar, in der die Demokraten ihre Wahlparty feiern, ist zwar geöffnet, doch noch trinkt kaum jemand etwas. Dann sickern die ersten Ergebnisse durch, und die Stimmung schwenkt um. Als der Sender CNN um kurz nach 22 Uhr die Kontrolle der Demokraten über das Repräsentantenhaus ausruft, gibt es kein Halten mehr, berichtet die Zeitung weiter. Die Menge explodiert. Der Wein fließt „in Strömen“.<BR \/><BR \/><b> <a href="<div data-pinpoll-id=%22883295%22 data-version=%22v2%22><\/div>" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund um die Midterms in den USA lesen Sie hier. <\/a><\/b>