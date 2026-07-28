Das Ergebnis werde den Übergang der NATO zu einem „stärkeren, gerechteren und nachhaltigeren Bündnis“ beschleunigen, erklärte Colby. Hegseth hatte seinen NATO-Kollegen die mehrmonatige Überprüfung bei einem Treffen der Verteidigungsminister der Allianz im Juni angekündigt. Dabei würden einige Länder „durchfallen“ und andere „mit Bravour bestehen“, hatte er erklärt.<BR \/><BR \/>Die USA haben derzeit rund 80.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa stationiert. Im Mai hatte das Pentagon bereits den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angekündigt. Außerdem stoppte Washington die geplante Stationierung von Langstreckenmarschflugkörpern in Deutschland.<BR \/><BR \/>Die US-Regierung fordert, dass die europäischen NATO-Staaten künftig die Hauptverantwortung für ihre konventionelle Verteidigung übernehmen. Washington will seine militärische Aufmerksamkeit stärker auf China richten.<BR \/><BR \/>Das Pentagon informierte die Verbündeten bereits darüber, dass es die Zahl der weltweit für NATO-Einsätze bereitgestellten militärischen Fähigkeiten verringert. Medienberichten zufolge sollen dem Bündnis künftig unter anderem weniger strategische Bomber und Kampfjets zur Verfügung stehen.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump hatte die europäischen Verbündeten zuletzt wiederholt wegen ihrer Haltung zum Iran-Krieg kritisiert. Mehrere Staaten hatten den US-Streitkräften zu Beginn der Kämpfe die Nutzung ihrer Stützpunkte verweigert. Verteidigungsminister Hegseth hatte zudem mit einer Verringerung der US-Beiträge zur NATO gedroht, sollten die Verbündeten ihre vereinbarten Ziele bei den Verteidigungsausgaben nicht erreichen.<BR \/><BR \/>Die europäischen NATO-Staaten haben begonnen, wegfallende US-Beiträge zu ersetzen. Bei zentralen Fähigkeiten wie strategischen Bombern und Langstreckenraketen bleiben sie jedoch stark von Washington abhängig.