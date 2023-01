USA begrüßen Abzug eritreischer Truppen aus Konfliktregion Tigray

Waffenstillstand in Äthiopien

Augenzeugen berichten vom Abzug eritreischer Soldaten

Blinken bekräftigte den Angaben zufolge das US-Engagement bei der Unterstützung des Friedensprozesses in Äthiopien. Zugleich forderte er, dass Beobachter der Menschenrechtslage Zugang zu Tigray erhalten sollten, wie Ministeriumssprecher Ned Price mitteilte.Augenzeugen berichteten von einem eritreischen Truppenabzug aus Tigray. Allerdings blieb unklar, ob es sich um den Beginn eines vollständigen Abzugs handelte, oder einige eritreische Truppen in der Region bleiben sollen. Eine offizielle Erklärung aus dem Nachbarland Äthiopiens zu den Truppenbewegungen lag zunächst nicht vor.Die 2-jährigen Kämpfe in Tigray waren im November durch einen von der Afrikanischen Union (AU) vermittelten Waffenstillstand beendet worden. Rund eine halbe Million Menschen wurden Schätzungen zufolge in dem Konflikt getötet, mindestens 2 Millionen Menschen in die Flucht getrieben.Das benachbarte Eritrea hatte die äthiopische Armee bei den Kämpfen in Tigray unterstützt. Nun berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP von dem Abzug einer großen Zahl eritreischer Soldaten aus 2 Städten in Tigray. Wohin sie sich bewegten, war zunächst unklar.„Ich habe eritreische Truppen gesehen, die Shire in Richtung Nordwesten verlassen haben. Ich weiß nicht, ob es sich um einen kompletten Abzug handelt“, berichtete ein Augenzeuge, der anonym bleiben wollte. Er schickte der AFP ein Video von hupenden Lkw mit Soldaten, die Shire verlassen. Auf den Lkw sind Fahnen Eritreas zu sehen.Ein anderer Einwohner sagte, er habe einen Konvoi die Stadt verlassen sehen. Zu dem Konvoi hätten Lkw, Busse mit Soldaten, Artilleriegeschütze und Panzer gehört.Ein weiterer Zeuge berichtete vom Abzug eritreischer Soldaten aus Adwa, das 85 Kilometer östlich von Shire liegt. Die Mehrheit der Soldaten sei in Richtung Westen abgezogen, andere nach Norden in Richtung Rama – dieser Ort liegt an der Grenze zu Eritrea. Allerdings befinde sich immer noch eine höhere Zahl eritreischer Soldaten in Adwa, fügte dieser Zeuge hinzu.Bei der Unterzeichnung des Friedensabkommens am 2. November war kein Vertreter Eritreas anwesend gewesen. Die USA und Menschenrechtsorganisationen warfen Eritrea vor, einige der brutalsten Übergriffe in dem Konflikt begangen zu haben.