Besonders in der Kritik steht dabei das Vorgehen von ICE. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Migrantinnen und Migranten dabei auch in Drittländer abgeschoben werden, die nicht ihr Geburts- oder Heimatland sind. Zudem werde vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten.<BR \/><BR \/>Die Daten des Ministeriums zeigen einen erheblichen Anstieg der Abschiebezahlen seit Trumps Amtsantritt. Während es in den beiden Jahren, die ganz oder mehrheitlich in seine Amtszeit fielen, weit über 400.000 Abschiebungen gab, waren es im letzten Jahr unter seinem Vorgänger Joe Biden lediglich 271.000.