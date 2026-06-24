Unter dem Motto „Freedom 250“ (Freiheit 250) sollen sie am Unabhängigkeitstag am 4. Juli ihren Höhepunkt erreichen. Auch dabei dreht sich wieder einmal alles um einen Mann: Präsident Donald Trump. Trump hat zum Auftakt Mittwochabend die „großartigste Kundgebung aller Zeiten“ angekündigt.<BR \/><BR \/>Bei der „patriotischen Eröffnungszeremonie“ für ein rund zweiwöchiges Volksfest auf der Nationalpromenade von Washington will der Präsident laut Organisatoren eine Ansprache halten. Militärkapellen sollen von Trump ausgewählte Lieder spielen und Kampfjets über Washington donnern. Schon seit Wochen sind Teile der National Mall zwischen Kongress und Washington-Denkmal dafür mit Zäunen abgesperrt.