„Die Angriffe sind eine kraftvolle Reaktion auf die gestrigen iranischen Angriffsversuche auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte“, erklärte Centcom. Das Regionalkommando hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass der Iran einen „Überraschungsangriff“ auf US-Streitkräfte in der Region versucht habe. Dieser sei aber abgewehrt worden.<BR \/><BR \/>Örtliche Medien meldeten Explosionen im Süden des Landes. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete über Angriffe auf der Insel Qeshm in der Straße von Hormuz sowie in der Provinz Bushehr. Laut Centcom wurden unter anderem militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohnenanlagen sowie Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen bombardiert. Die Angriffswelle sei inzwischen „erfolgreich“ beendet.<BR \/><BR \/>US-Präsident Trump hatte zuvor wegen der neuen iranischen Angriffe mit einer „harten“ Reaktion gedroht, wie der Sender Fox News berichtete. Ein Journalist des Senders zitierte den Präsidenten am Mittwoch mit den Worten: „Wir werden sie hart treffen. Sie werden Prügel beziehen.“ Trump habe zudem gedroht: „Wir werden sie verdammt windelweich prügeln.“