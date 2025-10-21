Erst vor wenigen Tagen hat Trump ein weiteres Gipfeltreffen mit Putin ins Gespräch gebracht, das binnen zweier Wochen in Budapest stattfinden könne ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ungarn-hat-vorbereitungen-fuer-trump-putin-treffen-begonnen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/>Auch US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow hätten keine Pläne, sich persönlich zu treffen, sagte der Vertreter weiter. Ihr Telefonat am Montag sei jedoch „produktiv“ gewesen.